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25 декабря, 11:36

Дед Мороз с командой волшебников со всей России обсудили с детьми чудеса в "Разговорах о важном"

В школах и колледжах РФ прошли "Разговоры о важном" на тему новогодних традиций

25 декабря в российских школах и колледжах прошёл традиционный урок "Разговоры о важном", темой которого стали новогодние традиции народов России. Об этом говорится в поступившем в распоряжение Лайфа пресс-релизе.

Деды Морозы со всей России поздравили школьников и студентов, а также ответили на их вопросы. Видео © t.me / Разговоры о важном

На вопросы ребят ответили Талви Укко, Ямал Ири, Чысхаан, Сагаан Убгэн, Кыш Бабай, Хель Мучи, Митын Дада, Уэс Дада и другие волшебники Нового года — все они являются Дедами Морозами из разных уголков нашей необъятной страны. Но главный волшебник России — Дедушка Мороз из Великого Устюга. У него есть кладовая сказок с волшебными предметами, лаборатория по созданию снежинок и снега даже летом и собственный кабинет. В нём дедушка читает письма детей и взрослых.

Зимние волшебники оставили свои тёплые и душевные поздравления с наступающим Новым годом для детей и молодёжи нашей страны. Они раскрыли главные новогодние традиции — пение песен, гадание, хороводы. Чтобы наступающий год прошёл хорошо, волшебники посоветовали оставить в прошлом печали, горести и обиды. А ещё Деды Морозы признались, что и сами загадывают желания под бой курантов.

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Также проект "Разговоры о важном" совместно с Союзом хранителей сказок объявили о старте Всероссийского конкурса "Новогодние истории". Его участниками могут стать школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования в возрасте до 18 лет, а работы принимаются в следующих конкурсных номинациях: "Новогоднее преображение", "Новый год в кругу семьи" и "Сказочные каникулы". Всего по итогам конкурса будут определены имена свыше 50 победителей в трёх возрастных категориях.

Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что Новый год, а потом и Рождество — это время семейных встреч. Очень важно помнить, что для близких людей внимание, тепло и любовь становятся самыми лучшими и дорогими подарками.

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Ранее Лайф сообщал, что 18 декабря в школах и колледжах России провели традиционный урок "Разговоры о важном". Темой обсуждения были герои нашего времени.

Обложка ©

t.me / Разговоры о важном

Юрий Лысенко
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