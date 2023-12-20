Дед Мороз, олени и сказочный терем: Родителям рассказали, почему стоит свозить ребёнка в Великий Устюг

Великий Устюг — вотчина Деда Мороза, в которой в новогодние праздники можно отдохнуть с обширной культурно-развлекательной программой, а также узнать подробности быта и работы сказочного персонажа. О том, ради чего стоит поехать в этот вологодский город и сколько это стоит, телеканалу "360" рассказала туроператор Наталия Ансталь.

По её словам, Новый год в Великом Устюге сильно отличается от обычного своей сказочностью: родителей с детьми будут сопровождать красивая иллюминация, множество сказочных новогодних персонажей, в том числе сам Дедушка Мороз, а также трёхчасовое шоу с конкурсами, подарками и салютом в ночь на 1 января.

Картину дополнит возможность познакомиться с оленями, покататься на ледяных горках, промчаться на тройке лошадей и посетить баню. Кроме того, сам город был основан в 1212 году и богат на интересную архитектуру. Обязательно стоит посетить саму резиденцию Деда Мороза, хозяин которой круглый год принимает гостей, а его помощники проводят экскурсии по 12 комнатам резного терема и рассказывают увлекательные истории.

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

К слову, сам Дед Мороз, как известно, принимает письма от детей со всей России, причём их количество впечатляет — по 400 тысяч каждый год. Отправить своё письмо можно, написав в адресной строке кодовую фразу: "Деду Морозу, лично". Все они хранятся в музее, там их можно даже прочитать и умилиться.

Причём тур в сказку стоит, по сегодняшним меркам, не так уж и дорого — до 30 тысяч рублей на человека. По словам эксперта, бывает и дешевле, всё зависит от насыщенности программы. Позаботиться об оформлении тура руководитель турагентства Go Travel рекомендует заранее.

Добраться до Великого Устюга можно разными способами, однако если человек не имеет личного автомобиля, то на помощь придёт железная дорога. Так, путь от Москвы затянется на 18–32 часа в зависимости от поезда, а билеты стоят недорого — от 2,5 тысячи на человека. Выйти в Вологодской области можно на станциях Котлас Южный, Котлас Узловой или Ядриха.

Уже там туристу предстоит пересадка на автобус, который ходит ежедневно. Также на месте работают несколько агрегаторов такси, добавила Ансталь.