Россиянам рассказали, как зажечь свечи на Новый год и не отравиться Биолог Опарин: Некачественные аромасвечи могут выделять парабены и толуол 20 декабря, 09:56 Аромасвечи могут выделять парабены. Обложка © Shutterstock

Аромасвечи, в отличие от обычных свечей, содержат душистые компоненты или ароматические масла, помогают создать романтическую атмосферу, расслабиться или даже создать праздничное настроение — как раз к Новому году. Какие свечи считаются самыми экологически чистыми, а какие могут нанести вред здоровью, Лайфу рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Эксперт предупредил, что некачественные свечи могут выделять вредные вещества, такие как парабены, толуол, бензольные соединения или даже тяжёлые металлы. При сжигании может образовываться дым, который освобождает твёрдые частицы, диоксид серы и другие вредные вещества, они могут негативно влиять на качество воздуха в помещении.

Кроме того, если у вас аллергия на ароматические масла или добавки в свече, повышенная чувствительность к запахам и химическим веществам, аромасвеча может вызвать зуд, покраснение кожи или раздражение дыхательных путей, головные боли, привести к ухудшению состояния при наличии респираторных проблем, таких как астма.

При выборе свеч биолог призвал учитывать индивидуальные особенности, а детям, беременным женщинам и людям с серьёзными заболеваниями лучше проконсультироваться с врачом. Эксперт также перечислил основные виды аромасвечей и назвал самые вредные и самые экологически чистые.

1. Свечи на основе растительных масел (кокосовое, соевое). Они сгорают полностью и практически не образуют вредных веществ при горении. Могут быть ароматизированы различными эфирными маслами или ароматическими добавками.

Если у вас бессонница, можете использовать аромасвечу с лавандовым запахом, известным своими успокаивающими свойствами. Аромат лаванды помогает расслабиться и снять напряжение, что способствует лучшему сну и общему самочувствию Роман Опарин Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

2. Восковые свечи. Создаются из натурального пчелиного воска и обладают приятным медовым ароматом. Они считаются самыми экологически чистыми и характеризуются наиболее долгим временем горения.

3. Гелевые свечи. Изготавливаются из прозрачного геля, который позволяет создавать различные варианты декора. Они могут быть ароматизированы различными компонентами как природного, так и синтетического происхождения.

4. Парафиновые свечи. Являются наиболее распространёнными и изготавливаются из продуктов переработки нефти. Из-за неполного сгорания компонентов парафина и продуктов его окисления считаются самыми небезопасными.

А ранее россиянам рассказали, как правильно ставить свечи в храме. Первым делом нужно правильно выбрать время. Свечи принято ставить до или после службы, чтобы не мешать другим во время неё. Купить свечку необходимо в лавке при храме. Свечи, купленные на маркетплейсе или в супермаркете, не подойдут.

Авторы Андрей Горяничев