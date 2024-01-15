В России введут новую программу повышения квалификации для педагогов
Министр Кравцов: В России введут новую программу повышения квалификации учителей
В России появится новая программа повышения квалификации педагогов "За горизонтами предмета". Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Мы введём новую программу повышения квалификации педагогов. На встрече с "Учителями года" Евгения Владимировна обращалась к вам — она учитель русского языка и литературы, является классным руководителем физико-математического класса — и просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует её школьников", — пояснил Кравцов, добавив, что для таких педагогов как раз и будет организован проект "За горизонтами предмета".
Ранее Путин заявил, что программа "Земский учитель" будет продлена до 2030 года. В её рамках прибывшие на работу в сёла педагоги получают подъёмные.
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