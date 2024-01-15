В России введут новую программу повышения квалификации для педагогов

"Мы введём новую программу повышения квалификации педагогов. На встрече с "Учителями года" Евгения Владимировна обращалась к вам — она учитель русского языка и литературы, является классным руководителем физико-математического класса — и просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует её школьников", — пояснил Кравцов, добавив, что для таких педагогов как раз и будет организован проект "За горизонтами предмета".