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15 января, 13:46

В России введут новую программу повышения квалификации для педагогов

Министр Кравцов: В России введут новую программу повышения квалификации учителей

В России появится новая программа повышения квалификации педагогов "За горизонтами предмета". Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы введём новую программу повышения квалификации педагогов. На встрече с "Учителями года" Евгения Владимировна обращалась к вам она учитель русского языка и литературы, является классным руководителем физико-математического класса и просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует её школьников", пояснил Кравцов, добавив, что для таких педагогов как раз и будет организован проект "За горизонтами предмета".

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Ранее Путин заявил, что программа "Земский учитель" будет продлена до 2030 года. В её рамках прибывшие на работу в сёла педагоги получают подъёмные.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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