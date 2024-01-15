Голикова призвала демобилизованных участников СВО помогать в воспитании российской молодёжи

С 14 по 17 января в конгрессно-выставочном центре "Патриот" проходит Второй форум ветеранов СВО "Вместе победим", организованный фондом "Защитники Отечества". Участниками мероприятия стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России, социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, а также представители власти и экспертного сообщества.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала ветеранов спецоперации помогать в воспитании молодёжи. Видео © LIFE

На открытии форума выступила в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, которая призвала ветеранов СВО принимать участие в воспитании молодёжи. Она отметила, что так из подрастающего поколения получатся достойные члены общества.

"Те, кто из вас уже вернулись, нам очень важно, чтобы вы не просто вернулись к своей обычной работе, на рабочие места, в семью. Нам важно, чтобы вы вместе с нами работали с нашими детьми, с молодым поколением, для того чтобы воспитывать их достойными членами нашего общества. Чтобы на личном примере объяснять и показывать, как, с одной стороны, очень трудно, а с другой — очень почётно защищать свою страну", — подчеркнула Голикова.

Также Голикова отметила важность организации государством мер поддержки ветеранов спецоперации и их семей, для чего в нашей стране и был создан фонд "Защитники Отечества". По её словам, важно, чтобы эта работа была консолидированной и организованной надлежащим образом, а участники боевых действий со своей стороны заявляли об имеющихся проблемах.

Вице-премьер попросила фонд обобщить все вопросы, чтобы Правительство РФ могло оперативно отреагировать и помочь их решить. Сам фонд, указала она, финансово обеспечен на 2024 год и все закреплённые за ним меры будут реализованы. По словам Голиковой, за минувший год за различного рода содействием только к регионам страны обратились 700 тысяч граждан (вернувшиеся с СВО и члены их семей) по разным направлениям, по разным вопросам. Очень важно, чтобы ни одно из обращений не осталось неохваченным, указала вице-премьер.