В МВД опровергли факт полицейской проверки в отношении певца Shaman

Информация о том, что в отношении певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) полицией проводится проверка, является фейком. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", — написала она в своём телеграм-канале.

Представитель полиции пожелала артисту творческих успехов, а также пригласила певца поучаствовать в авторской программе "Вам слово с Ириной Волк!" на радиостанции "Милицейская волна".