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31 января, 12:37

В МВД опровергли факт полицейской проверки в отношении певца Shaman

Ирина Волк: У полиции нет вопросов к певцу Shaman или его творчеству

Информация о том, что в отношении певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) полицией проводится проверка, является фейком. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", написала она в своём телеграм-канале.

Представитель полиции пожелала артисту творческих успехов, а также пригласила певца поучаствовать в авторской программе "Вам слово с Ириной Волк!" на радиостанции "Милицейская волна".

В вузе Челябинска разобрали песню Shaman "Я русский", изучая российские ценности
В вузе Челябинска разобрали песню Shaman "Я русский", изучая российские ценности

Ранее Лайф рассказывал о том, что Shaman не остался в стороне от празднования 80-летия снятия фашистской блокады с Ленинграда и принял участие в концерте-реквиеме по этому случаю. Деятель эстрады рассказал своим поклонникам о том, какая песня времён Великой Отечественной войны ему больше всего нравится.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Юрий Лысенко
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