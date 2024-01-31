В МВД опровергли факт полицейской проверки в отношении певца Shaman
Ирина Волк: У полиции нет вопросов к певцу Shaman или его творчеству
Информация о том, что в отношении певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) полицией проводится проверка, является фейком. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", — написала она в своём телеграм-канале.
Представитель полиции пожелала артисту творческих успехов, а также пригласила певца поучаствовать в авторской программе "Вам слово с Ириной Волк!" на радиостанции "Милицейская волна".
Ранее Лайф рассказывал о том, что Shaman не остался в стороне от празднования 80-летия снятия фашистской блокады с Ленинграда и принял участие в концерте-реквиеме по этому случаю. Деятель эстрады рассказал своим поклонникам о том, какая песня времён Великой Отечественной войны ему больше всего нравится.
ТАСС / Софья Сандурская