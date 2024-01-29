6 фраз в речи мужчины, услышав которые стоит сворачивать удочки и бежать

Любить — не значит терпеть унижения и позволять своему мужчине делать всё. Если в его лексиконе заметите эти фразы, то задумайтесь, насколько вам дорога своя психика. Адекватные парни такое вторым половинкам не скажут.

1. "Ты не такая, как все женщины"

Как понять, что в отношениях вами манипулируют: 6 фраз, услышав которые с мужчиной стоит разойтись. Фото © Shutterstock

Скрытая попытка манипулировать. Говоря, что вы "не такая", мужчина хочет заставить вас не только чувствовать себя особенной, но и прогнуть под личные идеалы и требования. Заставить играть по своим правилам. Например: "Ты не такая, как все девушки: не просишь цветов/денег/внимания". Выученная скромность из-за скупого партнёра — что может быть хуже?

2. "Не надо так переживать, это всего лишь шутка"

Если супруг или возлюбленный в ответ на обиду за "шутку" начинает говорить такую фразу, то имейте в виду, что прямо сейчас над вами насмехаются и издеваются. Если бы мужчине было действительно жаль, он подобрал бы иные слова или попросил прощения. А такой фразой он показывает, что стоит выше своей женщины.

3. "Ты слишком эмоциональна"

Какие слова окажутся "красными флагами в отношениях": чего нельзя терпеть от мужчины. Фото © Shutterstock

Эта и подобные фразы — ещё один "красный флаг", что от мужчины надо бежать. С партнёром, считающим, что он вправе оценивать эмоциональность своей женщины как излишнюю или недостаточную, гармоничных отношений не построить. Это явный показатель, что мужчина — абьюзер и тиран.

4. "Это не контроль, это забота"

Хотите связать свою жизнь с контролёром, абьюзером и манипулятором? Тогда продолжайте верить в сказки, что ваше местонахождение проверяют по пять раз на дню из-за большой любви. А ещё поставили прослушку на телефон, маячок GPS и СМС-отчёт из-за заботы. На самом же деле мужчина пытается контролировать жизнь женщины, потому что псих или не уверен в себе. Адекватный парень так не сделает.

5. "Ты слишком много думаешь"

Как завуалированно мужчина оскорбляет женщину, как определить, что вы в отношениях с тираном. Фото © Shutterstock