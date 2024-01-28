Как отцу-одиночке поговорить с дочкой о "женских делах": Советы психолога

Не со всеми вопросами отец-одиночка может справиться самостоятельно. И если с бытовыми делами он разбирается сам, то в чём-то ему нужна помощь. Об этом "Газете.ru" сообщила семейный психолог Ольга Романив.

"В данном случае речь — об обсуждении интимных моментов, которые девочке знать необходимо, однако объяснять их всё-таки должен не отец. Например, об интимной гигиене. Ведь здесь иногда нужно не только рассказать, но и показать. Чтобы девочка получила основы знаний на тему интимной гигиены, можно попросить бабушку, тёщу или сестру провести беседу. Подойдёт даже новая подруга папы", — пояснила Романив.

Также, по её словам, можно обратиться за помощью к гинекологу. В любом случае ребёнка придётся к нему вести. Пусть специалист поговорит с ним о сексе, способах предохранения, ранней беременности и о неких интимных подробностях, о которых отец может стесняться говорить с дочкой. По словам эксперта, ребёнок не будет так скован в разговоре на эти темы с врачом.