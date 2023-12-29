Врач оценила идею снизить до 13 лет возраст первого осмотра девочек у гинеколога Врач Дорофеева заявила, что осмотр у гинеколога в 13 лет поможет выявить болезни 29 декабря, 13:29 Минздрав России предложил проводить первый осмотр девочек акушером-гинекологом в 13 лет. Обложка © Shutterstock

Гинекологический осмотр девочек в 13-летнем возрасте поможет выявить ряд заболеваний на ранней стадии, а также вовремя начать соответствующую терапию. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врача-гинеколог Антонина Дорофеева, комментируя предложение Минздрава РФ снизить возраст первого осмотра девочек на приёме у гинеколога.

"В возрасте 13 лет у многих девочек начинается половое созревание, приходит первая менструация. Благодаря подобному нововведению специалист сможет своевременно обнаружить заболевание ещё на стадии его развития, назначить своевременное лечение, а также помочь девочкам принять изменения в своём организме и объяснить им, как будет меняться их физиологическое состояние", — пояснила медик.

Однако психолог Наталья Наумова уверена, что реализация такой инициативы может принести вред, если врач будет пренебрежительно относиться к юной пациентке. Это, по её словам, вызовет психологическую травму у ребёнка. Специалист добавила, что, вероятно, придётся готовить гинекологов к работе с девочками раннего возраста.

Напомним, в России могут изменить возраст первого профилактического осмотра девочек акушером-гинекологом. Из соответствующего проекта приказа Министерства здравоохранения РФ следует, что эту планку планируют снизить с 14 до 13 лет.

Авторы Татьяна Миссуми