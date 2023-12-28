В России для девочек могут снизить возраст первого гинекологического осмотра

В России могут изменить возраст первого профилактического осмотра девочек акушером-гинекологом. Из соответствующего проекта приказа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, следует, что эту планку планируют снизить до 13 лет.

"С учётом физиологического становления репродуктивной функции необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 на 13 лет", — говорится в документе.

Специалисты пояснили, что мера вводится с целью выявления заболеваний на ранней стадии. Как пояснила журналистам главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова, изменение возраста осмотра на год имеет большое значение.

Уварова подчеркнула, что в подростковом возрасте происходит половое созревание, и, в случае если в развитии подростка что-то идёт не так, врач может оказать своевременную помощь. К тому же многие заболевания развиваются за год, и поэтому изменение периода профосмотра имеет важное значения для сохранения здоровья девочек.