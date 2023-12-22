В Минздраве РФ рассказали о ситуации с вакцинами против опасных инфекций

В российские регионы начали отправку вакцин против кори, краснухи и гепатита. Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в гражданский оборот введено более 367 тысяч доз этого препарата. Его видеообращение приводит пресс-служба ведомства.

"Более 367 тысяч доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот", — рассказал чиновник.