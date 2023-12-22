В Минздраве РФ рассказали о ситуации с вакцинами против опасных инфекций
Минздрав: В регионы РФ начали завозить вакцины против кори, краснухи и паротита
В российские регионы начали отправку вакцин против кори, краснухи и гепатита. Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в гражданский оборот введено более 367 тысяч доз этого препарата. Его видеообращение приводит пресс-служба ведомства.
"Более 367 тысяч доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот", — рассказал чиновник.
По словам помощника министра здравоохранения, предприятия АО "Национальная иммунобиологическая компания", которое является единым поставщиком этих препаратов для национального календаря прививок, уже сегодня начали доставку вакцин из своего распределительного центра, находящегося в Московской области, в российские регионы. В то же время Кузнецов подчеркнул, что уже во второй половине следующего месяца ожидается новая партия.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря, заявил, что проблема с нехваткой вакцин от кори, краснухи и паротита, которая возникла в Самарской области, будет решена в ближайшее время и она связана с яйцами. В этот же день представители Министерства здравоохранения России назвали сроки поставок этих вакцин.
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