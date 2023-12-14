Путин объяснил, как связана доступность вакцины против кори с ценами на яйца

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Путин назвал техническим сбоем нехватку вакцины от кори в Самарской области

14 декабря, 11:46
<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-farmer-taking-care-of-his-business_13252354.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gpointstudio / freepik </a></p>

Фото © gpointstudio / freepik

Проблема с нехваткой вакцин от кори, краснухи и паротита, которая возникла в Самарской области, будет решена в ближайшее время. В этом журналистов заверил президент Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

"Здесь произошёл технический сбой, который вызывает сожаление. С чем это связано? Как ни странно, с яйцом. Потому что сырьём для вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было достаточное количество и определённое качество, но своевременно этого не было сделано", — пояснил российский лидер.

Путин отметил, что всплеск заболеваемости корью фиксируют не только в России, но и во всём мире, причём происходит это с периодичностью раз в четыре года. Это связано с низким уровнем иммунизации в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты. Для России, по словам президента, дополнительный риск — миллионы граждан, переехавших с Украины.

"Там иммунизация находится на очень низком уровне, и это реальная проблема", отметил Владимир Путин.

Корь — это острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Корь опасна тяжёлыми осложнениями, воспалением лёгких, судорогами, воспалением головного мозга. Передаётся воздушно-капельным путём.

Гораздо хуже ковида: Россиян предупредили об опасных последствиях кори

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Ранее ВОЗ сообщила, что смертность от кори во всём мире в прошлом году увеличилась на 43% по сравнению с 2021-м. А в России сейчас впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот". Также продолжается рост числа заболевших ОРВИ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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