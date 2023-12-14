Минздрав назвал сроки поставок вакцин после того, как россияне пожаловались Путину на их нехватку

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Минздрав: Поставки вакцины от кори, краснухи и паротита начнутся с 22 декабря

14 декабря, 13:11
<p>Поставка вакцины от кори, краснухи и паротита в регионы запланирована на 22 декабря. Обложка © Shutterstock </p>

Поставка вакцины от кори, краснухи и паротита в регионы запланирована на 22 декабря. Обложка © Shutterstock

Препараты для вакцинации от кори, краснухи и паротита будут поставляться в регионы с 22 декабря, предполагаемый объём — 344 тысячи доз. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минздрава России после того, как проблема дефицита вакцин была поднята на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Единый поставщик вакцин для национального календаря прививок — компания "Нацимбио" — уведомил министерство, что поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках госконтракта в объёме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря, вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы", — указано в заявлении.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин заверил, что проблема с нехваткой вакцин от кори, краснухи и паротита, которая возникла в ряде регионов, будет решена в ближайшее время. Он добавил, что сложности с поставками препаратов возникли из-за технического сбоя. При этом президент напомнил, что сырьём для вакцины от кори является яйцо, а его запасы сделаны не были.

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"Приношу свои извинения": Путин пообещал разобраться с ценами на яйца

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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