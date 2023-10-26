Тяжелобольных детей продолжат лечить на доходы от повышения НДФЛ

Дивиденды от увеличенной ставки НДФЛ по-прежнему будут отчисляться на лечение подопечных фонда "Круг добра". Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, его слова опубликованы в телеграм-канале пресс-службы ведомства.

"За счёт средств фонда приобретаются лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства реабилитации, обеспечивается оказание высокотехнологичной медицинской помощи <...> Каких-либо изменений в этой части не планируется — средства от повышенной ставки позволят обеспечить всё необходимое для лечения больных детей и наращивать объёмы такой помощи", — рассказал Кузнецов, отметив, что список заболеваний, носителям которых помогает фонд, постоянно пополняется, как и перечень закупок медицинских препаратов и изделий.

Он добавил, что механизм дополнительного финансирования расходов при оказании медицинской помощи детям с опасными для жизни и в том числе редкими заболеваниями за счёт средств, вырученных от повышения ставки НДФЛ для лиц, чей ежегодный доход выше пяти миллионов рублей, показал высокую эффективность. "Круг добра" уже смог помочь более чем 23 тысячам детей с 86 заболеваниями на сумму более 205 миллиардов рублей.