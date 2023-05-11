"Круг добра" взял под крыло более 6 тысяч детей с тяжёлыми заболеваниями

Более 6000 российских детей получили поддержку от социального фонда "Круг добра", сообщил руководитель организации протоиерей Александр Ткаченко.

"Сейчас таких детей (подопечных фонда "Круг добра". — Прим. Лайфа) уже более 6 тысяч", — сказал он.

Среди них 1154 ребёнка со спинальной мышечной атрофией (СМА). Большинству пациентов, выявленных в результате программы расширенного неонатального скрининга, назначают однократный укол препарата "Золгенсма". Так, с начала года врачи выявили 30 детей со СМА.

"На 17 из них уже поступили заявки в фонд, 13 из них была одобрена и доставлена "Золгенсма", ещё четырём пациентам из-за особенностей заболевания <…> назначены другие лекарственные препараты", — уточнил Ткаченко.