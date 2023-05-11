"Круг добра" взял под крыло более 6 тысяч детей с тяжёлыми заболеваниями
Более тысячи детей со СМА получают медпомощь по программе фонда "Круг добра"
Более 6000 российских детей получили поддержку от социального фонда "Круг добра", сообщил руководитель организации протоиерей Александр Ткаченко.
"Сейчас таких детей (подопечных фонда "Круг добра". — Прим. Лайфа) уже более 6 тысяч", — сказал он.
Среди них 1154 ребёнка со спинальной мышечной атрофией (СМА). Большинству пациентов, выявленных в результате программы расширенного неонатального скрининга, назначают однократный укол препарата "Золгенсма". Так, с начала года врачи выявили 30 детей со СМА.
"На 17 из них уже поступили заявки в фонд, 13 из них была одобрена и доставлена "Золгенсма", ещё четырём пациентам из-за особенностей заболевания <…> назначены другие лекарственные препараты", — уточнил Ткаченко.
В прошлом году Правительство РФ расширило возможности фонда "Круг добра", и теперь организация сможет формировать резерв лекарств и медицинских изделий. Это позволит фонду закупать препараты и медизделия на более длительный срок и формировать запас для незамедлительного оказания помощи пациентам.
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