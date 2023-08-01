Названы 7 главных ошибок в половом воспитании детей

Родители зачастую избегают доверительных разговоров с детьми, когда дело касается полового воспитания. Детский психолог Александра Аныкина перечислила Лайфу ошибки взрослых в данном вопросе.

1. Довольно популярная позиция, когда в семье не говорят на подобные темы. Однако это ошибочно, ведь ребёнок всё равно узнает об этом, но от дворовых знакомых. Поэтому важно, чтобы сами родители старались привить ребёнку правильные ценности и установки, подчеркнула эксперт.

2. В семье ждут определённого возраста для бесед по душам. Но, как правило, ребёнок даже в восемь лет может уже иметь какие-то познания в этой области от своего круга друзей. Тогда будет трудно изменить детское отношение к таким темам.

3. Родители думают, что одного разговора достаточно, но это не так. Специалист посоветовала начинать говорить на темы рождения детей с трёх лет. Конечно, без подробностей, делая акцент именно на семейных ценностях, объяснила собеседница Лайфа. В помощь могут пойти хорошие фильмы и книги, обучающие в этом вопросе.

4. Иногда мама или папа дают неверную информацию в стиле "ты попал в мой животик путём волшебства". Скрывать, обманывать — значит лишь повысить интерес к этой теме и подорвать доверие ребёнка к вам, когда он узнает правду.

5. Неверно думать, что полученная информация толкнёт ребёнка на эксперименты и побудит к действиям сексуального характера. Исследования показывают, что дети склонны к "играм в доктора" с изучением половых органов друг друга вне зависимости от того, знают ли они что-то по теме или нет.

6. Родители могут ошибочно полагать, что ребёнок расскажет о таких интимных темах в саду или школе. Но этого не стоит бояться, уточнила Аныкина. Даже если подобное случится, ничего страшного не произойдёт.

7. В семье могут ждать переходного возраста, чтобы поднимать с детьми такие темы. Но тогда подростки пугаются некоторых вещей. Например, девочка может не рассказывать маме о наступившей менструации, боясь её реакции. Лучше готовить детей к физиологическим изменениям заранее, резюмировала специалист.