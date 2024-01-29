Психолог в киберпонедельник назвал 4 причины шопоголизма, и они вам не понравятся Психолог Самбурский: Шопоголизмом люди компенсируют неудовлетворённость жизнью 29 января, 12:22 Обложка © Shutterstock

Шопоголизм — это зависимость от покупок, которая характеризуется необузданным желанием приобретать товары, даже если они не нужны, не соответствуют потребностям или финансовым возможностям человека. Шопоголики испытывают удовольствие и возбуждение от процесса покупки, но после этого часто чувствуют вину, стыд, разочарование или депрессию. Психологических причины схожи с причинами любых зависимостей, как алкогольная, наркотическая или игровая. Даже те, кто пытается завязать, сдают позиции во время распродаж, как киберпонедельник, который проходит сегодня, 29 января.

Что скрывается за шопоголизмом и можно ли его побороть, Лайфу рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Чаще всего бездумными покупками люди компенсируют неудовлетворённость своей жизнью. Купила новые туфли — и ты уже не замученная жизнью руководитель отдела, а красотка, которая каждый день приходит в кафе на встречу с подружками в "Москва-сити". Пусть работа 24/7 угробила личную жизнь и даже школьные подруги уже махнули на тебя рукой, покупки могут на какое-то время утешить и стать опорой для самоутверждения. Станислав Самбурский Клинический психолог Клиники доктора Аникиной, автор дзен-канала "Экологичный психолог"

Вторая причина — социальное сравнение. Люди могут покупать вещи, чтобы "быть не хуже других" или чтобы, наоборот, превзойти и поразить своё окружение. В работе покупка новых и новых костюмов и аксессуаров – это способ конкуренции, престижа или принадлежности к определённой группе. Хочешь работать руководителем отдела — одевайся соответствующе.

Третья причина — влияние рекламы. Многие люди склонные бежать за новым телефоном, вставать в очередь ожидания за дизайнерской сумкой, потому что реклама создаёт искусственные потребности, усиливает желание, манипулирует эмоциями, подчеркнул психолог.

"Импульсивность — самый сильный бич шопоголика. Импульсивные покупки связаны с высокой чувствительностью к награде или дефицитом внимания. А сейчас, когда любой магазин на кончиках пальцев — два щелчка, и вам привозят новое платье — импульсивность разворачивается в полный рост и утягивает людей, которые до болезненности хотят привлечь внимание, в долговую яму бесконечного шопинга", — заключил Самбурский.

Чтобы перестать покупать ненужные вещи, эксперт советует осознать проблему, понять её причины и мотивы, а также применить стратегии саморегуляции.

Ранее Лайф рассказывал, как правильно расхламиться и выкинуть наконец джинсы на случай похудения. Психологи советуют не держать вещи в шкафу про запас и предлагают почаще наводить там порядок, ведь это помогает добиться и душевного равновесия.

Авторы Андрей Горяничев