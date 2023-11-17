Психолог назвала три способа оградить себя от спонтанных покупок в Сети Эксперт Морозова заявила, что шопоголизм в Сети может говорить о скрытом стрессе 17 ноября, 11:08 Shutterstock

С развитием интернет-торговли шопоголизм среди пользователей набирает обороты, зачастую речь идёт о спонтанных и ненужных покупках, которые говорят о скрытом стрессе или неврозе. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала психолог Анастасия Морозова.

По её словам, такой онлайн-шопоголизм может серьёзно ударить по семейному бюджету, тем более что сам человек не всегда отдаёт себе отчёт, зачем ему нужны новые товары. Это связано с простотой оформления сделки. Пара нажатий — и пользователь наполняет свою "корзину", а деньги как-то незаметно уходят, объяснила эксперт.

"Если это импульсы, человек не понимает зачем. Соответственно, он закрывает какую-то другую потребность. Либо получает успокоение, либо закрывает стресс частый. Всё-таки, когда импульсная покупка совершается, человек не может удержаться. Он не выбирает вещь, а не может преодолеть желание купить", — уточнила психолог.

Морозова посоветовала перед онлайн-покупкой остановиться и задать себе два вопроса: нужна ли эта вещь в действительности, а также не является ли её приобретение способом просто успокоить себя и среагировать на стресс. А домочадцам специалист порекомендовала открыто говорить шопоголику о том, что его действия опустошают семейный кошелёк.

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Авторы Татьяна Миссуми