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1 февраля, 06:00

10 смешных фотографий из общественных туалетов, которые доведут до икоты от смеха

Каждый из нас сталкивался с неожиданными и забавными моментами. Но вы никогда не поверите, что может произойти в самом неожиданном месте — общественном туалете! Собрали 10 кадров как раз оттуда. Приготовьтесь надорвать животики.

"Мужской туалет в моей гостинице..." zz9plural.

Фото © Reddit / zz9plural

Фото © Reddit / zz9plural

"Папа заставил меня пойти в мужской туалет, чтобы посмотреть там искусство", — beesprang.

Фото © Reddit / beesprang

Фото © Reddit / beesprang

"В этот туалет можно привести с собой аудиторию, чтобы они подбадривали вас, пока вы занимаетесь своими делами", — doi11.

Фото © Reddit / doi11

Фото © Reddit / doi11

"Пришёл в туалет, а там реклама: "Освобождаете место для десерта?" Shaun3Sheep.

Фото © Reddit / Shaun3Sheep

Фото © Reddit / Shaun3Sheep

"Мне пришлось воспользоваться общественной уборной. Это был замок", — patetico.

Фото © Reddit / patetico

Фото © Reddit / patetico

"Сел в общественном туалете. Это было на внутренней стороне двери кабинки", — Peddles1189.

Фото © Reddit / Peddles1189

Фото © Reddit / Peddles1189

"Уборные в моей местной пиццерии", — only_because_I_can.

Фото © Reddit / only_because_I_can

Фото © Reddit / only_because_I_can

"Я был в туалете на работе, когда заметил форму унитаза", — 3005ro.

Фото © Reddit / 3005ro

Фото © Reddit / 3005ro

"Пошёл к стоматологу, чтобы сделать последний платёж за проделанную работу в размере 12 000 долларов. Вот какая туалетная бумага была в его офисном туалете", — TwixSnickers.

Фото © Reddit / TwixSnickers

Фото © Reddit / TwixSnickers

"Таблички в уборной", — Supermotilite.

Фото © Reddit / Supermotility

Фото © Reddit / Supermotility

10 таких смешных примеров креативной рекламы, что вы улыбнётесь даже в хмурый понедельник
10 таких смешных примеров креативной рекламы, что вы улыбнётесь даже в хмурый понедельник
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Reddit / doi11

Сергей Трофимов
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