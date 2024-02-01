10 смешных фотографий из общественных туалетов, которые доведут до икоты от смеха

"Мужской туалет в моей гостинице..." — zz9plural.

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"Папа заставил меня пойти в мужской туалет, чтобы посмотреть там искусство", — beesprang.

Фото © Reddit / beesprang

"В этот туалет можно привести с собой аудиторию, чтобы они подбадривали вас, пока вы занимаетесь своими делами", — doi11.

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"Пришёл в туалет, а там реклама: "Освобождаете место для десерта?" — Shaun3Sheep.

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"Мне пришлось воспользоваться общественной уборной. Это был замок", — patetico.

Фото © Reddit / patetico

"Сел в общественном туалете. Это было на внутренней стороне двери кабинки", — Peddles1189.

Фото © Reddit / Peddles1189

"Уборные в моей местной пиццерии", — only_because_I_can.

Фото © Reddit / only_because_I_can

"Я был в туалете на работе, когда заметил форму унитаза", — 3005ro.

Фото © Reddit / 3005ro

"Пошёл к стоматологу, чтобы сделать последний платёж за проделанную работу в размере 12 000 долларов. Вот какая туалетная бумага была в его офисном туалете", — TwixSnickers.

Фото © Reddit / TwixSnickers