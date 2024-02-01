10 смешных фотографий из общественных туалетов, которые доведут до икоты от смеха
Каждый из нас сталкивался с неожиданными и забавными моментами. Но вы никогда не поверите, что может произойти в самом неожиданном месте — общественном туалете! Собрали 10 кадров как раз оттуда. Приготовьтесь надорвать животики.
"Мужской туалет в моей гостинице..." — zz9plural.
Фото © Reddit / zz9plural
"Папа заставил меня пойти в мужской туалет, чтобы посмотреть там искусство", — beesprang.
Фото © Reddit / beesprang
"В этот туалет можно привести с собой аудиторию, чтобы они подбадривали вас, пока вы занимаетесь своими делами", — doi11.
Фото © Reddit / doi11
"Пришёл в туалет, а там реклама: "Освобождаете место для десерта?" — Shaun3Sheep.
Фото © Reddit / Shaun3Sheep
"Мне пришлось воспользоваться общественной уборной. Это был замок", — patetico.
Фото © Reddit / patetico
"Сел в общественном туалете. Это было на внутренней стороне двери кабинки", — Peddles1189.
Фото © Reddit / Peddles1189
"Уборные в моей местной пиццерии", — only_because_I_can.
Фото © Reddit / only_because_I_can
"Я был в туалете на работе, когда заметил форму унитаза", — 3005ro.
Фото © Reddit / 3005ro
"Пошёл к стоматологу, чтобы сделать последний платёж за проделанную работу в размере 12 000 долларов. Вот какая туалетная бумага была в его офисном туалете", — TwixSnickers.
Фото © Reddit / TwixSnickers
"Таблички в уборной", — Supermotilite.
Фото © Reddit / Supermotility
Reddit / doi11