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1 февраля, 05:49

Моргенштерн* срочно делает документы накануне концерта на Пхукете, боясь повторить судьбу "Би-2"

SHOT: Моргенштерну* может грозить депортация из Таиланда по примеру "Би-2"

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Youtube / ВПИСКА

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Youtube / ВПИСКА

Команда Алишера Моргенштерна* в срочном порядке делает документы перед концертом рэпера в Таиланде, опасаясь повторить судьбу "Би-2". По данным SHOT, серые тучи нависли над российскими артистами именно после инцидента со скандальной рок-группой: раньше организаторы могли закрыть глаза на отсутствие у музыкантов рабочих виз.

Однако теперь, когда "проскочить" уже не получится, некоторые члены команды Моргенштерна* заставляют своих юристов "побегать". К слову, концерт рэпера, назначенный на 13 февраля, пройдёт в том же клубе на Пхукете, что и выступление "Би-2". Цены на билеты доходят до более чем 250 тысяч рублей.

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Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыкантов обвинили в отсутствии необходимых документов, что грозило депортацией. Например, Лёву* (Егор Бортник*) должны были выслать в Россию, однако в ситуацию вмешались израильские дипломаты, и он в конце концов улетел в Тель-Авив. Туда же, несмотря на российские паспорта, "отчалили" и другие члены коллектива.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Матвей Константинов
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