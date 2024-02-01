Моргенштерн* срочно делает документы накануне концерта на Пхукете, боясь повторить судьбу "Би-2"

Команда Алишера Моргенштерна* в срочном порядке делает документы перед концертом рэпера в Таиланде, опасаясь повторить судьбу "Би-2". По данным SHOT , серые тучи нависли над российскими артистами именно после инцидента со скандальной рок-группой: раньше организаторы могли закрыть глаза на отсутствие у музыкантов рабочих виз.

Однако теперь, когда "проскочить" уже не получится, некоторые члены команды Моргенштерна* заставляют своих юристов "побегать". К слову, концерт рэпера, назначенный на 13 февраля, пройдёт в том же клубе на Пхукете, что и выступление "Би-2". Цены на билеты доходят до более чем 250 тысяч рублей.