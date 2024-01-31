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31 января, 09:46

Лёва* из "Би-2" прилетел в Израиль после выхода из миграционной тюрьмы

Лёва* (Егор Бортник*) из "Би-2". Обложка © ТАСС / URA.RU

Лёва* (Егор Бортник*) из "Би-2". Обложка © ТАСС / URA.RU

Вокалист российской группы "Би-2" Егор Бортник* прилетел в Израиль после выхода из миграционной тюрьмы в Таиланде. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.

"Гражданин Израиля уже находится в стране", — рассказали РИА "Новости" представители Министерства иностранных дел еврейского государства.

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Напомним, музыкант и другие члены группы были задержаны в Таиланде 24 января. После концерта на Пхукете их обвинили том, что они выступают без специального разрешения, и пригрозили депортировать. Лайф писал, что Лёву* должны были выслать в Россию, однако в ситуацию вмешались МИД еврейской страны и израильское посольство в Таиланде. Позже российское консульство добилось отмены депортации группы из Таиланда в Тель-Авив.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Ян Поланин
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