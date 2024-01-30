"Давно предатели": В Госдуме объяснили страх рокеров из "Би-2" перед депортацией в Россию

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что музыканты группы "Би-2" больше всего опасаются выдворения из Таиланда в Россию из-за своего предательства угодить покровителям на Западе.

"Депортации в Россию, то есть возвращения на Родину, эти негодяи боятся больше всего. Потому что давно уже стали не русскими, а давно уже стали предателями. Попытались выслужиться перед западными хозяевами, распространяя абсолютную гадость про нашу Родину", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".