"Давно предатели": В Госдуме объяснили страх рокеров из "Би-2" перед депортацией в Россию
Депутат ГД Милонов объяснил страх музыкантов "Би-2" перед депортацией в Россию
Обложка © ТАСС / Антон Белицкий
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что музыканты группы "Би-2" больше всего опасаются выдворения из Таиланда в Россию из-за своего предательства угодить покровителям на Западе.
"Депортации в Россию, то есть возвращения на Родину, эти негодяи боятся больше всего. Потому что давно уже стали не русскими, а давно уже стали предателями. Попытались выслужиться перед западными хозяевами, распространяя абсолютную гадость про нашу Родину", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
По оценке Милонова, музыканты продолжают "шляться по разным углам", потому что возвращение на Родину для них самое страшное. Именно по этой причине они на всякий случай "запаслись иностранными паспортами", уверен он. Депутат назвал самым лучшим поступком участников "Би-2" для России "пропасть вообще, стать историей, причём нехорошей историей". Он призвал просто перестать их упоминать, пишет kp.ru.
Напомним, участники группы "Би-2" были задержаны на Пхукете после выступления 24 января, потому что у них не было разрешения на проведение концерта. Артистов оштрафовали на 95 долларов и решили депортировать. После вмешательства в ситуацию израильской стороны было решено выдворить музыкантов из Таиланда в Израиль, однако затем рокеры сообщили, что их депортация в Израиль отменена. Кроме того, дипломатическую помощь участникам группы с российским гражданством хотела оказать РФ, но они отказались встречаться с консулом.