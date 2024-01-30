Лёву* единственного из "Би-2" отпустили из тайской тюрьмы
Участникам "Би-2", кроме Егора Бортника*, отказано в вылете в Израиль
Участник группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Фронтмен группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*), ранее вместе со всем коллективом задержанный в Таиланде, отпущен, сейчас он ожидает рейса в Израиль. Остальным рокерам повезло меньше — они остаются в миграционной тюрьме.
"Лёва* "Би-2" действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме", — говорится в сообщении группы в соцсетях.
Напомним, участники группы "Би-2" были задержаны на Пхукете после выступления 24 января, потому что у них не было разрешения на проведение концерта. Артистов оштрафовали на 95 долларов и решили депортировать. После вмешательства в ситуацию израильской стороны было решено выдворить музыкантов из Таиланда в Израиль, однако затем рокеры сообщили, что их депортация в Израиль отменена. Кроме того, дипломатическую помощь участникам группы с российским гражданством хотела оказать РФ, но они отказались встречаться с консулом.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.