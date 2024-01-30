Лёву* единственного из "Би-2" отпустили из тайской тюрьмы

Участникам "Би-2", кроме Егора Бортника*, отказано в вылете в Израиль

Фронтмен группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*), ранее вместе со всем коллективом задержанный в Таиланде, отпущен, сейчас он ожидает рейса в Израиль. Остальным рокерам повезло меньше — они остаются в миграционной тюрьме.