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Лёву* единственного из "Би-2" отпустили из тайской тюрьмы

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Лёву* единственного из "Би-2" отпустили из тайской тюрьмы

Участникам "Би-2", кроме Егора Бортника*, отказано в вылете в Израиль

30 января, 15:29
Участник группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Участник группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Фронтмен группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*), ранее вместе со всем коллективом задержанный в Таиланде, отпущен, сейчас он ожидает рейса в Израиль. Остальным рокерам повезло меньше — они остаются в миграционной тюрьме.

"Лёва* "Би-2" действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме", — говорится в сообщении группы в соцсетях.

Тайские законы ставят трёх музыкантов "Би-2" перед выбором: депортация в Россию или арест
Тайские законы ставят трёх музыкантов "Би-2" перед выбором: депортация в Россию или арест

Напомним, участники группы "Би-2" были задержаны на Пхукете после выступления 24 января, потому что у них не было разрешения на проведение концерта. Артистов оштрафовали на 95 долларов и решили депортировать. После вмешательства в ситуацию израильской стороны было решено выдворить музыкантов из Таиланда в Израиль, однако затем рокеры сообщили, что их депортация в Израиль отменена. Кроме того, дипломатическую помощь участникам группы с российским гражданством хотела оказать РФ, но они отказались встречаться с консулом.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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