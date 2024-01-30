Тайские законы ставят трёх музыкантов "Би-2" перед выбором: депортация в Россию или арест

Троих музыкантов из группы "Би-2" с гражданством РФ могут депортировать только в Россию, рассказали в консульском отделе российского посольства в Таиланде. Дипломаты отметили, что у двоих из пяти россиян из рок-группы есть второй израильский паспорт, у трёх только российский.

Музыканты с двумя паспортами могут выбрать страну высылки — поехать как в Россию, так и в Израиль. Согласно законам страны, у трёх же участников группы, которые являются гражданами только РФ, депортация возможна только на официальную родину, а в случае отказа — арест.