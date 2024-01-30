Тайские законы ставят трёх музыкантов "Би-2" перед выбором: депортация в Россию или арест
Консульство РФ: Троих участников "Би-2" депортируют из Таиланда только в РФ
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Троих музыкантов из группы "Би-2" с гражданством РФ могут депортировать только в Россию, рассказали в консульском отделе российского посольства в Таиланде. Дипломаты отметили, что у двоих из пяти россиян из рок-группы есть второй израильский паспорт, у трёх только российский.
Музыканты с двумя паспортами могут выбрать страну высылки — поехать как в Россию, так и в Израиль. Согласно законам страны, у трёх же участников группы, которые являются гражданами только РФ, депортация возможна только на официальную родину, а в случае отказа — арест.
"После попадания в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции они не могут быть депортированы без своего согласия. Если гражданин отказывается возвращаться, то он может там сидеть пять или десять лет, до тех пор, пока он не даст своё согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать", — объяснили в российском консульстве.
Напомним, участники группы "Би-2" задержаны на Пхукете после выступления 24 января. У них не было разрешения на проведение концерта, и на острове музыканты находились по простой туристической визе. Артистов оштрафовали на 95 долларов и решили депортировать. После вмешательства в ситуацию израильской стороны было решено выдворить музыкантов из Таиланда в Израиль. При этом пятеро участников группы с российским гражданством отказались встречаться с консулом РФ, хотя помощь им предлагалась.