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Музыканты "Би-2" заявили, что их депортацию из Таиланда в Израиль отменили

30 января, 10:08
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Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Участники рок-группы "Би-2", задержанные за незаконный концерт в Таиланде, заявили, что их депортацию в Израиль отменили. По версии коллектива, случилось это якобы после визита неких высокопоставленных дипломатов из российского консульства.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом", — говорится в телеграм-канале коллектива.

Сейчас музыканты находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Участников "Би-2" требуют задержать по прилёте в Россию и завести на них дело
Участников "Би-2" требуют задержать по прилёте в Россию и завести на них дело

Напомним, участники группы "Би-2" задержаны на Пхукете после выступления 24 января. У них не было разрешения на проведение концерта, и на острове музыканты находились по простой туристической визе. Артистов оштрафовали на 95 долларов и решили депортировать. После вмешательства в ситуацию израильской стороны было решено выдворить музыкантов из Таиланда в Израиль. При этом пятеро участников группы с российским гражданством отказались встречаться с консулом РФ, хотя помощь им предлагалась.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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