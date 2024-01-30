Музыканты "Би-2" заявили, что их депортацию из Таиланда в Израиль отменили 30 января, 10:08 5734 5734 Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Участники рок-группы "Би-2", задержанные за незаконный концерт в Таиланде, заявили, что их депортацию в Израиль отменили. По версии коллектива, случилось это якобы после визита неких высокопоставленных дипломатов из российского консульства.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом", — говорится в телеграм-канале коллектива.

Сейчас музыканты находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Авторы Александра Вишнякова