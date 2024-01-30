Музыканты "Би-2" с гражданством РФ отказались от помощи российского консула
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Пятеро музыкантов из группы "Би-2", имеющие российские паспорта, не стали встречаться с консулом РФ, хотя помощь в связи с задержанием на Пхукете им предлагалась. Об этом сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.
"Посольством РФ было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом", — пояснил он.
Напомним, участники группы "Би-2" задержаны на Пхукете после выступления 24 января. У них не было разрешения на проведение концерта, и на острове музыканты находились по простой туристической визе. Артистов оштрафовали на 95 долларов и будут депортировать. После вмешательства в ситуацию израильской стороны, решено выдворить музыкантов из Таиланда в Израиль, а не в Россию.