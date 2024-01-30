Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Музыканты "Би-2" с гражданством РФ отказались от помощи российского консула

В Кремле подчеркнули, что для России фигуристы навсегда останутся олимпийскими чемпионами

Глава СК поручил завести дело на вандала, который дважды осквернил памятник детям-блокадникам

"Сборище недоумков!": Миронов призвал к выходу из МОК после решения по Валиевой

Во внешнем виде Зеленского узрели крик об отчаянии

Лавров заявил о срыве западного проекта "Украина"

Морские водоросли переживут ядерную зиму и накормят человечество

ОКР назвал дисквалификацию Валиевой объявлением войны российскому спорту

Глава ЦБ спрогнозировала, когда может понизиться ключевая ставка

На Украине узнали, почему отставка Залужного не состоялась

Музыканты "Би-2" с гражданством РФ отказались от помощи российского консула

30 января, 09:49
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Пятеро музыкантов из группы "Би-2", имеющие российские паспорта, не стали встречаться с консулом РФ, хотя помощь в связи с задержанием на Пхукете им предлагалась. Об этом сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

"Посольством РФ было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом", — пояснил он.

МИД Израиля пытается урегулировать вопрос с задержанием "Би-2" в Таиланде
МИД Израиля пытается урегулировать вопрос с задержанием "Би-2" в Таиланде

Напомним, участники группы "Би-2" задержаны на Пхукете после выступления 24 января. У них не было разрешения на проведение концерта, и на острове музыканты находились по простой туристической визе. Артистов оштрафовали на 95 долларов и будут депортировать. После вмешательства в ситуацию израильской стороны, решено выдворить музыкантов из Таиланда в Израиль, а не в Россию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!