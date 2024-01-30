Музыканты "Би-2" с гражданством РФ отказались от помощи российского консула

Пятеро музыкантов из группы "Би-2", имеющие российские паспорта, не стали встречаться с консулом РФ, хотя помощь в связи с задержанием на Пхукете им предлагалась. Об этом сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.