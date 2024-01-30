МИД Израиля пытается урегулировать вопрос с задержанием "Би-2" в Таиланде
МИД Израиля подтвердил вовлечённость в ситуацию группы "Би-2" в Таиланде
Израиль принимает участие в ситуации с задержанными в Таиланде участниками российской рок-группы "Би-2" и пытается помочь четырём музыкантам, у которых есть израильское гражданство. Об этом сообщил представитель МИД еврейского государства Лиор Хайят.
"МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, сегодня появилась информация о том, что четырёх участников музыкальной группы "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. В итоге в ситуацию вмешались Министерство иностранных дел еврейской страны и посольство в Таиланде. Музыканты были задержаны на Пхукете после выступления 24 января. Оказалось, что они приехали на остров по простой туристической визе и не имели права давать концерты. После этого артистов оштрафовали на 95 долларов.
ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev