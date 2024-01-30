Регион

Уведомления отключены

30 января, 08:55

МИД Израиля пытается урегулировать вопрос с задержанием "Би-2" в Таиланде

МИД Израиля подтвердил вовлечённость в ситуацию группы "Би-2" в Таиланде

Израиль принимает участие в ситуации с задержанными в Таиланде участниками российской рок-группы "Би-2" и пытается помочь четырём музыкантам, у которых есть израильское гражданство. Об этом сообщил представитель МИД еврейского государства Лиор Хайят.

"МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им", — приводит его слова РИА "Новости".

Как беглых звёзд — Галкина, Моргенштерна и "Би-2" — начали гонять в других странах
Как беглых звёзд — Галкина, Моргенштерна и "Би-2" — начали гонять в других странах

Напомним, сегодня появилась информация о том, что четырёх участников музыкальной группы "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. В итоге в ситуацию вмешались Министерство иностранных дел еврейской страны и посольство в Таиланде. Музыканты были задержаны на Пхукете после выступления 24 января. Оказалось, что они приехали на остров по простой туристической визе и не имели права давать концерты. После этого артистов оштрафовали на 95 долларов.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • би2
  • таиланд
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров