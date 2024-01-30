Лёву* и трёх музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию

Четырёх участников музыкальной группы "Би-2", задержанных в Таиланде после концерта, депортируют в Израиль, а не в Россию. Об этом пишет портал Ynet.

В ситуацию вмешались Министерство иностранных дел еврейской страны и израильское посольство в Таиланде, так как четверо участников коллектива имеют гражданство Израиля. Среди них солист Лёва* (Егор Бортник*), который въехал в Таиланд по израильскому паспорту, а ещё трое музыкантов — по российскому, что могло стать проблемой, но она уже улажена.

Участники группы "Би-2" были задержаны на Пхукете после выступления 24 января. Оказалось, что они приехали в Таиланд по простой туристической визе и не имели права давать концерты в стране. После этого музыкантов оштрафовали на 95 долларов каждого за проведение концертов без разрешения на работу.