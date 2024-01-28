Ждут депортации: Члены группы "Би-2" впервые вышли на связь после задержания в Таиланде
В группе "Би-2" утверждают, что концерты в Таиланде проводились официально
Группа "Би-2" впервые вышла на связь после задержания в Таиланде. В одной из социальных сетей музыканты пояснили, что концерты в азиатском государстве проходили якобы официально и с привлечением местных организаторов. Задержание же, утверждают они, произошло из-за неправильно оформленных документов.
Группа заплатила штраф сразу после суда, но снова была задержана силовиками. На данный момент музыканты ждут перевода в Бангкок для дальнейшей депортации. В заявлении подчёркивается, что Лёва (Егор Бортник*) и Шура (Александр Уман) не являются гражданами России.
Миграционная тюрьма, в которую попала группа "Би-2". Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / "Би-2 / B-2"
Напомним, что музыкантов из "Би-2" оштрафовали на 95 долларов каждого за проведение концертов в Таиланде без разрешения на работу. Семерых участников известного российского коллектива задержали на Пхукете после выступления 24 января. Как выяснилось, они приехали в страну по простой туристической визе. Момент их задержания попал на видео. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.