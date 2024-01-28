Ждут депортации: Члены группы "Би-2" впервые вышли на связь после задержания в Таиланде

Группа "Би-2" впервые вышла на связь после задержания в Таиланде. В одной из социальных сетей музыканты пояснили, что концерты в азиатском государстве проходили якобы официально и с привлечением местных организаторов. Задержание же, утверждают они, произошло из-за неправильно оформленных документов.