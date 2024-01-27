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27 января, 07:57

Участников группы "Би-2" этапируют из Пхукета в Бангкок для депортации из Таиланда

Генконсул РФ Соснов: Участников группы "Би-2" этапируют из Пхукета в Бангкок

Музыкантов популярной группы "Би-2" депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом заявил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов. В скором времени их этапируют в Бангкок.

"Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы "Би-2", семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации", — слова Соснова приводит ТАСС.

Также генконсул РФ в Пхукете добавил, что пятеро из семи участников группы являются гражданами РФ, ещё два члена коллектива въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.

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Напомним, что музыкантов из "Би-2" оштрафовали на 95 долларов каждого за проведение концертов в Таиланде без разрешения на работу. Семерых участников группы задержали на Пхукете после выступления 24 января. Как выяснилось, они приехали в страну по простой туристической визе. Момент их задержания попал на видео.

Обложка ©

t.me / b2band

Дарья Нарыкова
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