Участников группы "Би-2" этапируют из Пхукета в Бангкок для депортации из Таиланда

Музыкантов популярной группы "Би-2" депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом заявил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов. В скором времени их этапируют в Бангкок.

"Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы "Би-2", семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации", — слова Соснова приводит ТАСС.