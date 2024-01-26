Наказанным в Таиланде "Би-2" предрекли "отмену" и в других странах

Концерты группы "Би-2" могут сорваться и в других странах после инцидента в Таиланде. Таким мнением поделился политолог Сергей Разгуляев.

Он считает, что власти королевства сделали всё правильно, потому что политике не место в искусстве. Так, певцы должны петь, юмористы — шутить, а в политику им лезть незачем, это совершенно не их стезя, говорит политолог. По словам Разгуляева, "отмена" антироссийских артистов в Таиланде — это хорошая тенденция.

"Таким образом дружественные страны — и Таиланд в частности — не на словах, а на деле показывают свою лояльную позицию в отношении РФ и решительно подчёркивают дружеские отношения с нашей страной и полную солидарность с политикой, проводимой Россией", — сказал политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".