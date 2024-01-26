Наказанным в Таиланде "Би-2" предрекли "отмену" и в других странах
Политолог Разгуляев: Концерты группы "Би-2" могут отменить во многих странах
Шура Би Два и Лёва Би Два*. Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev
Концерты группы "Би-2" могут сорваться и в других странах после инцидента в Таиланде. Таким мнением поделился политолог Сергей Разгуляев.
Он считает, что власти королевства сделали всё правильно, потому что политике не место в искусстве. Так, певцы должны петь, юмористы — шутить, а в политику им лезть незачем, это совершенно не их стезя, говорит политолог. По словам Разгуляева, "отмена" антироссийских артистов в Таиланде — это хорошая тенденция.
"Таким образом дружественные страны — и Таиланд в частности — не на словах, а на деле показывают свою лояльную позицию в отношении РФ и решительно подчёркивают дружеские отношения с нашей страной и полную солидарность с политикой, проводимой Россией", — сказал политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее Лайф писал, что музыкантов из "Би-2" оштрафовали на 95 долларов каждого за проведение концертов в Таиланде без разрешения. Семерых участников группы, напомним, задержали на Пхукете после выступления 24 января. Оказалось, что они приехали в страну по простой туристической визе. Момент их задержания попал на видео.
Напомним, что участники "Би-2" переехали из России на Кипр после начала СВО. Они пообещали, что никогда не вернутся, а бывших сограждан назвали "животными с условными рефлексами". Весной прошлого года Минюст РФ признал Лёву из "Би-2" (Егора Бортника*) иностранным агентом.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.