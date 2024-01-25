Визажистка спустя 7 месяцев рассекретила видео "приставаний" Шуры из "Би-2"

Визажистка обвинила Шуру из "Би-2" в харассменте за то, что тот делал ей комплименты, а после концерта пригласил провести время вместе. По словам девушки, всё произошло за кулисами концерта рокеров в Казахстане более полугода назад.

В беседе с SHOT 22-летняя Елена Орфаниди рассказала, что 15 июня работала визажистом для музыкантов, выступавших в Караганде. Перед концертом во время грима 53-летний Александр Уман (Шура из "Би-2"), по её словам, делал ей комплименты, говоря, что она очень красива, и проявлял внимание, а после концерта предложил провести вечер вдвоём, однако девушка отказалась. Артист настаивать не стал. Несмотря на то что концерт был почти семь месяцев назад, о случившемся девушка решила заявить сегодня, когда вокруг группы поднялась шумиха.