Эксперт просчитал худший сценарий для задержанных в Таиланде рокеров из "Би-2"

Уехавшие из страны россияне считают себя выше законов страны пребывания, и участники группы "Би-2" — тому подтверждение. Так политолог Андрей Перла отреагировал на задержание музыкантов в Таиланде за проведение концерта без разрешения на работу, заметив, что певчих нарушителей в худшем случае депортируют.

"Тут дело не в Тае как таковом. А в том, что эмигранты последней волны из России практически во всех странах, где живут, полагают, что могут жить как над законом этих стран. Они думают, что могут в своей среде создавать собственную экономическую реальность, а Таиланд, Сербия, Израиль или Австралия вокруг — это просто фон такой для их деятельности", — сказал обозреватель "Царьграду".

Он отметил, что недавно был похожий скандал с журналистом Виктором Шендеровичем*, который проводил экскурсии по Риму для русскоязычных, прося по несколько тысяч евро с человека. Однако лицензии экскурсовода, которая обязательна в Италии, у него нет.

По мнению политолога, эмигранты, покидающие Россию чувствуют вседозволенность. Они считают, что им закон не писан, что они выше закона, вообще выше всех людей, добавил Перла. Он отметил, что через несколько лет эмигранты в новых странах бывают разочарованы, хотя сейчас Интернет даёт возможность зарабатывать удалённо, не платя налоги.