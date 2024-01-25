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Момент задержания участников группы "Би-2" в Таиланде попал на видео

Задержанным в Таиланде участникам группы "Би-2" грозит штраф и депортация

25 января, 09:52
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Момент ночного задержания участников рок-группы "Би-2" в Таиланде попал на видео, его публикует SHOT. По данным телеграм-канала, завтра музыкантов ждёт суд. Им грозит штраф в 50 тайских бат (124 тысячи рублей) и депортация из страны.

Момент задержания участников группы "Би-2" в Таиланде. Видео © SHOT

Напомним, участников группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Накануне коллектив выступил в ночном клубе Illuzion на Пхукете, а сразу после был задержан. Оказалось, что они приехали в страну по простой туристической визе. Всего на концерте было задержано семь человек из команды "Би-2" (россияне и один гражданин Израиля).

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Лайф ранее рассказывал, что участники "Би-2" переехали из России на Кипр после начала спецоперации. Они пообещали, что никогда не вернутся, а бывших сограждан назвали "животными с условными рефлексами". Весной прошлого года Минюст РФ признал Лёву из "Би-2" (Егора Бортника*) иностранным агентом.

* Признан иностранным агентом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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