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Суд в Таиланде назначил наказание группе "Би-2"

Суд Пхукета оштрафовал музыкантов группы "Би-2"

26 января, 09:57
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Суд в Таиланде назначил наказание музыкантам группы "Би-2", которые были задержаны ранее за проведение концерта без разрешения властей. Каждого рокера оштрафовали на 95 долларов.

"Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тысяч таиландских бат (95 долларов) каждый", цитирует РИА "Новости" приговор суда.

Визажистка спустя 7 месяцев рассекретила видео "приставаний" Шуры из "Би-2"
Визажистка спустя 7 месяцев рассекретила видео "приставаний" Шуры из "Би-2"

Напомним, участников группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Ранее музыканты выступили в ночном клубе Illuzion на Пхукете, а сразу после были задержаны. Оказалось, что они приехали в страну по простой туристической визе. Всего на концерте было задержано семь человек из команды "Би-2" (россияне и один гражданин Израиля). Момент задержания попал на видео.

В Госдуме обрадовались каре, постигшей "Би-2" в Таиланде за предательство России
В Госдуме обрадовались каре, постигшей "Би-2" в Таиланде за предательство России
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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