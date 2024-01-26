Суд в Таиланде назначил наказание группе "Би-2"

Напомним, участников группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Ранее музыканты выступили в ночном клубе Illuzion на Пхукете, а сразу после были задержаны. Оказалось, что они приехали в страну по простой туристической визе. Всего на концерте было задержано семь человек из команды "Би-2" (россияне и один гражданин Израиля). Момент задержания попал на видео.