Суд в Таиланде назначил наказание группе "Би-2"
Суд Пхукета оштрафовал музыкантов группы "Би-2"
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Суд в Таиланде назначил наказание музыкантам группы "Би-2", которые были задержаны ранее за проведение концерта без разрешения властей. Каждого рокера оштрафовали на 95 долларов.
"Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тысяч таиландских бат (95 долларов) каждый", — цитирует РИА "Новости" приговор суда.
Напомним, участников группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Ранее музыканты выступили в ночном клубе Illuzion на Пхукете, а сразу после были задержаны. Оказалось, что они приехали в страну по простой туристической визе. Всего на концерте было задержано семь человек из команды "Би-2" (россияне и один гражданин Израиля). Момент задержания попал на видео.