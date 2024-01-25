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25 января, 11:01

В Госдуме обрадовались каре, постигшей "Би-2" в Таиланде за предательство России

Депутат Луговой: Группу "Би-2" на Пхукете настигло справедливое возмездие

Задержанных на Пхукете участников группы "Би-2" настигло справедливое возмездие. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с SHOT.

Депутат Андрей Луговой — о задержании группы "Би-2" в Таиланде. Видео © t.me / SHOT

"Кара их ждёт, так же как и других предателей. То, что с ними произошло в Таиланде, совершенно правильно. Они были примером для многих россиян", прокомментировал ситуацию парламентарий.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что участников рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщила местная туристическая полиция. В случае обнаружения ошибок в документах музыкантам грозит депортация. Позже был опубликован непосредственный момент ночного задержания артистов.

Лайф ранее рассказывал, что участники "Би-2" переехали из России на Кипр после начала спецоперации. Они пообещали, что никогда не вернутся, а бывших сограждан назвали "животными с условными рефлексами". Весной прошлого года Минюст РФ признал Лёву из "Би-2" (Егора Бортника*) иностранным агентом.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

Юрий Лысенко
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