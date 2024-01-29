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Участников "Би-2" требуют задержать по прилёте в Россию и завести на них дело

SHOT: "Ветераны России" требуют задержать участников группы "Би-2"

29 января, 10:15
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Участников рок-группы "Би-2" просят задержать после депортации в РФ и возбудить против них дело за поддержку терроризма. С таким требованием выступила организация "Ветераны России".

По данным SHOT, в ближайшие дни всю команду группы должны депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. В РФ вынужденно придётся вернуться пятерым музыкантам, и среди них нет фронтменов "Би-2". Так, Лёва* (Егор Бортник*) летает по своему израильскому паспорту, а у Шуры (Александр Уман), кроме гражданства Израиля, есть ещё австралийское.

Однако общественники в случае депортации рокеров на родину намерены обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".

"Солист "Би-2", известный как иноагент Лёва* (Егор Бортник*), регулярно заявлял о своей поддержке ВСУ. Он неоднократно сообщал в социальных сетях о закупках техники для Украины и обязательстве помощи ВСУ до завершения конфликта с РФ", заявил председатель "Ветеранов России", доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Как беглых звёзд — Галкина, Моргенштерна и "Би-2" — начали гонять в других странах
Как беглых звёзд — Галкина, Моргенштерна и "Би-2" — начали гонять в других странах

Напомним, что участников известного российского коллектива задержали на Пхукете после выступления 24 января. Как выяснилось, они приехали в страну по простой туристической визе и не имели права давать концерты в стране. После этого музыкантов из "Би-2" оштрафовали на 95 долларов каждого за проведение концертов без разрешения на работу. Сейчас они ждут депортации. По законам страны, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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