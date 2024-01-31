Всех музыкантов "Би-2" выслали из Таиланда
Все музыканты "Би-2" депортированы из Таиланда в Израиль
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Все участники российской группы "Би-2" депортированы из Таиланда в Израиль. Об этом сообщил источник из окружения музыкантов. Он отметил, что израильскому консулу удалось договориться и о депортации в Тель-Авив Шуры (Александр Уман).
"Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы "Би-2", — сообщил источник ТАСС.
Напомним, музыкант и другие члены группы были задержаны в Таиланде 24 января. После концерта на Пхукете их обвинили в том, что они выступают без специального разрешения, и пригрозили депортировать. Лайф писал, что Лёву* должны были выслать в Россию, однако в ситуацию вмешались МИД еврейской страны и израильское посольство в Таиланде. Позже российское консульство добилось отмены депортации группы из Таиланда в Тель-Авив. Позже сообщалось, что вокалист группы Егор Бортник* прилетел в Израиль после выхода из миграционной тюрьмы.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.