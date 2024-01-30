Добровинский считает, что участников "Би-2" могут депортировать куда угодно 30 января, 15:23 Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

Участников рок-группы "Би-2", задержанных за незаконный концерт в Таиланде, могут депортировать "куда угодно", считает адвокат Александр Добровинский.

Он объяснил, что по международной практике люди высылаются из страны по месту гражданства. Это может быть Россия или другая страна, в зависимости от законодательства, и с кем удастся договориться тайским властям. Поэтому, как говорит Добровинский, рокеров могут депортировать "куда угодно".

"Всё зависит от решения, которое примут тайские власти. Если они примут решение депортировать в ту страну, из которой они приехали, значит так и будет. При определённых условиях они могут быть депортированы в страну, где их преследуют по закону. Условно господин Бут, если вспомнить, был депортирован не в Россию, а в США, хотя он гражданин РФ", – рассказал Добровинский РИА "ФедералПресс".

Если кто-то из музыкантов решит получить убежище в какой-то стране, то сначала в эту страну нужно добраться и подать заявку в профильное ведомство. В данной ситуации также всё будет зависеть от решения тайских властей. Если по запросу им удастся договориться с принимающей стороной, то участников группы "Би-2" отправят в другую страну, а не в ту, гражданами которой они являются, добавил Добровинский.

Авторы Александра Вишнякова