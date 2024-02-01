Людей пришлось эвакуировать: В Брянске неизвестный сообщил о заложенной на концерте XOLIDAYBOY бомбе

По информации канала, неизвестный сообщил о бомбе, которая якобы находилась на территории ресторана "Фабрика" на улице Майской стачки в Брянске. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они начали эвакуировать людей, когда зрители уже расходились по домам. Примечательно, что сам исполнитель к тому времени уехал в отель. Правоохранители перекрыли ближайшие улицы и проверили территорию ресторана. Предварительно установлено, что никаких подозрительных и запрещённых предметов обнаружено не было.