Людей пришлось эвакуировать: В Брянске неизвестный сообщил о заложенной на концерте XOLIDAYBOY бомбе
SHOT: В Брянске людей эвакуировали с концерта XOLIDAYBOY из-за сообщения о бомбе
Тиктокер Xolidayboy (Иван Минаев). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Xolidayboy
Посетителей концерта российского исполнителя и тиктокера XOLIDAYBOY эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, неизвестный сообщил о бомбе, которая якобы находилась на территории ресторана "Фабрика" на улице Майской стачки в Брянске. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они начали эвакуировать людей, когда зрители уже расходились по домам. Примечательно, что сам исполнитель к тому времени уехал в отель. Правоохранители перекрыли ближайшие улицы и проверили территорию ресторана. Предварительно установлено, что никаких подозрительных и запрещённых предметов обнаружено не было.
Напомним, в октябре прошлого года музыканту начали отменять концерты по всей России из-за его проукраинских высказываний. Под отмену попало выступление тиктокера в Крыму, так как в соцсетях обнаружили признания в том, что "он украинец". Кроме того, исполнителя раскритиковала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, в результате чего продюсер Xolidayboy решила подать на неё в суд. В ноябре стало известно, что выступление музыканта отменили в Нижнем Новгороде за пару часов до начала.