"На задании ВСУ": С самолёта "Аэрофлота" сняли пассажирку после звонка о бомбе в её багаже

Вылет Boeing-737 "Аэрофлота" из Абакана в Москву задержали на час из-за сообщения о том, что пассажирка пытается пронести взрывчатку в самолёт. Как стало известно SHOT, воздушное судно должно было вылететь сегодня около пяти утра.

Странный звонок поступил уже после посадки пассажиров в самолёт. Мужчина представился Дмитрием Мишиным и заявил, что в "боинге" находится завербованная ВСУ пассажирка. Он утверждал, что "украинская агентка" пьяна и при себе у неё СВУ. Он даже назвал сведения одной из пассажирок, которая действительно была на борту в тот момент, — 40-летней Анастасии П.

В итоге самолёт отбуксировали на дальнюю стоянку для проверки. На борт поднялись полицейские. Анастасия, чьё имя назвал звонивший, была напугана случившимся, но вела себя спокойно. Её доставили в отдел полиции для разбирательств. При женщине и в самолёте никаких взрывчатых устройств не нашли. Сама пассажирка была трезва.