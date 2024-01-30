Самолёт "Победы" экстренно сел во Внуково из-за потерявшей сознание пассажирки

По словам очевидцев, сначала женщина пожаловалась на недомогание, а после — упала в обморок. Попытки бортпроводниц привести её в чувство не увенчались успехом. На земле пассажирку в бессознательном состоянии передали врачам, которые начали откачивать пациентку. Информация о её состоянии не приводится.