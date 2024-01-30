Самолёт "Победы" экстренно сел во Внуково из-за потерявшей сознание пассажирки
Самолёт экстренно сел во Внуково из-за потерявшей сознание пассажирки. Обложка © T.me / Mash
Пассажирка рейса "Победы" Санкт-Петербург – Самара потеряла сознание во время полёта. Экипаж воздушного судна совершил экстренную посадку в московском Внуково, сообщил Mash.
По словам очевидцев, сначала женщина пожаловалась на недомогание, а после — упала в обморок. Попытки бортпроводниц привести её в чувство не увенчались успехом. На земле пассажирку в бессознательном состоянии передали врачам, которые начали откачивать пациентку. Информация о её состоянии не приводится.
А ранее в США озвучили возможную причину инцидента с разгерметизацией пассажирского Boeing 737-9 MAX на высоте пяти километров. Дверь аварийного выхода могла оторваться от фюзеляжа из-за халатности собиравших самолёт работников авиазавода, которые забыли прикрутить несколько болтов.