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30 января, 18:56

Самолёт "Победы" экстренно сел во Внуково из-за потерявшей сознание пассажирки

Самолёт экстренно сел во Внуково из-за потерявшей сознание пассажирки. Обложка © T.me / Mash

Самолёт экстренно сел во Внуково из-за потерявшей сознание пассажирки. Обложка © T.me / Mash

Пассажирка рейса "Победы" Санкт-Петербург – Самара потеряла сознание во время полёта. Экипаж воздушного судна совершил экстренную посадку в московском Внуково, сообщил Mash.

По словам очевидцев, сначала женщина пожаловалась на недомогание, а после — упала в обморок. Попытки бортпроводниц привести её в чувство не увенчались успехом. На земле пассажирку в бессознательном состоянии передали врачам, которые начали откачивать пациентку. Информация о её состоянии не приводится.

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У самолёта UTair во время перелёта из Уфы в Москву отказал автопилот

А ранее в США озвучили возможную причину инцидента с разгерметизацией пассажирского Boeing 737-9 MAX на высоте пяти километров. Дверь аварийного выхода могла оторваться от фюзеляжа из-за халатности собиравших самолёт работников авиазавода, которые забыли прикрутить несколько болтов.

Илья Пушкарев
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