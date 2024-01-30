СМИ раскрыли нелепую причину инцидента с оторвавшейся в воздухе дверью Boeing 737

Часть фюзеляжа Boeing 737-9 MAX, выполнявшего рейс Портленд – Онтарио, оторвалась в воздухе из-за отсутствия болтов, закрепляющих дверь аварийного выхода. Такие сведения оказались в распоряжении издания Wall Street Journal.

По данным источников газеты в корпорации Boeing, причиной инцидента могла стать халатность собиравших воздушное судно рабочих завода в Рентоне, штат Вашингтон. Сотрудники не установили крепёжные элементы на место после переустановки двери.

Сейчас вырванную воздушным потоком дверь изучают специалисты Национального совета по безопасности на транспорте. Агентство уже завершило анализ элемента самолёта и готовит отчёт, который окончательно прояснит ситуацию с болтами.