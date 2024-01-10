В Boeing признали ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной дверью
Глава Boeing Кэлхун: Компания должна признать ошибку с самолётами 737 MAX
Место, рядом с которым у самолёта в США оторвалась часть фюзеляжа. Обложка © X / R A W S A L E R T S
Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной частью фюзеляжа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
"Мы собираемся подойти к этому вопросу, признав нашу ошибку", — заявил Кэлхун перед работниками компании.
По его словам, сотрудникам Boeing необходимо устранять последствия инцидента, "а не строить догадки о том, что вызвало сбой в работе Alaska Airlines". Сейчас же специалисты занимаются изучением дверных заглушек повреждённого авиалайнера.
Напомним, 6 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Портленд – Онтарио, на высоте в несколько километров лишился части фюзеляжа. На борту находилось более 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. После инцидента эксплуатацию данных лайнеров временно прекратили в США, Европе и Турции, а одна из американских авиакомпаний нашла на воздушных судах незатянутые болты.