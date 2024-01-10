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10 января, 09:28

В Boeing признали ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной дверью

Глава Boeing Кэлхун: Компания должна признать ошибку с самолётами 737 MAX

Место, рядом с которым у самолёта в США оторвалась часть фюзеляжа. Обложка © X / R A W S A L E R T S

Место, рядом с которым у самолёта в США оторвалась часть фюзеляжа. Обложка © X / R A W S A L E R T S

Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной частью фюзеляжа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Мы собираемся подойти к этому вопросу, признав нашу ошибку", — заявил Кэлхун перед работниками компании.

По его словам, сотрудникам Boeing необходимо устранять последствия инцидента, "а не строить догадки о том, что вызвало сбой в работе Alaska Airlines". Сейчас же специалисты занимаются изучением дверных заглушек повреждённого авиалайнера.

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Напомним, 6 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Портленд – Онтарио, на высоте в несколько километров лишился части фюзеляжа. На борту находилось более 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. После инцидента эксплуатацию данных лайнеров временно прекратили в США, Европе и Турции, а одна из американских авиакомпаний нашла на воздушных судах незатянутые болты.

Ян Поланин
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