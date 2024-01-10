В Boeing признали ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной дверью

Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной частью фюзеляжа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Мы собираемся подойти к этому вопросу, признав нашу ошибку", — заявил Кэлхун перед работниками компании.

По его словам, сотрудникам Boeing необходимо устранять последствия инцидента, "а не строить догадки о том, что вызвало сбой в работе Alaska Airlines". Сейчас же специалисты занимаются изучением дверных заглушек повреждённого авиалайнера.