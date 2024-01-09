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9 января, 10:47

"Прекрасно пережил падение": Американец нашёл iPhone, выпавший из самолёта с оторванной дверью

Житель Орегона нашёл смартфон, выпавший из самолёта с оторванной дверью

Телефон, найденный жителем Орегона, и сам мужчина. Обложка © X / Seanathan Bates

Телефон, найденный жителем Орегона, и сам мужчина. Обложка © X / Seanathan Bates

Житель американского Орегона Шон Бэйтс нашёл iPhone одного из пассажиров самолёта Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, у которого недавно прямо во время полёта оторвало кусок фюзеляжа. Об этом мужчина сообщил в социальной сети X.

"Нашёл iPhone на обочине дороги... [Он] всё ещё в режиме полёта с половиной батареи... Прекрасно пережил падение с высоты 16 000 футов!", — поделился он.

Судя по опубликованному им фото, телефон отображает электронное письмо с чеком об оплате багажа на тот самый рейс. Более того, журналисты рассказали американцу, что это — уже второй смартфон, найденный после инцидента.

Американец нашёл на заднем дворе оторвавшуюся в полёте часть "боинга"
Американец нашёл на заднем дворе оторвавшуюся в полёте часть "боинга"

Напомним, 6 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Портленд — Онтарио, на высоте в несколько километров лишился части фюзеляжа. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. После инцидента эксплуатацию данных лайнеров временно прекратили в США, Европе и Турции, а одна из американских авиакомпаний нашла на воздушных суднах незатянутые болты.

Матвей Константинов
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