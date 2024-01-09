"Прекрасно пережил падение": Американец нашёл iPhone, выпавший из самолёта с оторванной дверью

Житель американского Орегона Шон Бэйтс нашёл iPhone одного из пассажиров самолёта Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, у которого недавно прямо во время полёта оторвало кусок фюзеляжа. Об этом мужчина сообщил в социальной сети X.

"Нашёл iPhone на обочине дороги... [Он] всё ещё в режиме полёта с половиной батареи... Прекрасно пережил падение с высоты 16 000 футов!", — поделился он.