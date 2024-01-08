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8 января, 09:36

Американец нашёл на заднем дворе оторвавшуюся в полёте часть "боинга"

Отвалившуюся дверцу "боинга" Alaska Airlines нашли на заднем дворе в Портленде

Место, рядом с которым у самолёта в США оторвалась часть фюзеляжа. Обложка © X / R A W S A L E R T S

Место, рядом с которым у самолёта в США оторвалась часть фюзеляжа. Обложка © X / R A W S A L E R T S

Отлетевшую от самолёта Alaska Airlines часть фюзеляжа житель американского Портленда нашёл на своём заднем дворе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

В США у самолёта на высоте пять километров оторвалась часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Видео © X / R A W S A L E R T S

Накануне федеральные следователи попросили жителей США помочь с поисками фрагментов воздушного судна. Откликнулся школьный учитель по имени Боб. Он обнаружил вылетевшую из фюзеляжа дверцу на заднем дворе собственного дома. В NTSB уточнили, что найденная деталь позволит специалистам установить причины произошедшего с самолётом.

Напомним, авария случилась в субботу, 6 января. Boeing 737 MAX 9, находясь на высоте пять тысяч метров, потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Кроме того, на ближайших к оторванной дверной заглушке сиденьях ветром сдуло подголовники, а у одного — спинку. В тот момент на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них, к счастью, не пострадал. После случившегося в США, Европе и Турции временно отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX 9.

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Наталья Исакова
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