Американец нашёл на заднем дворе оторвавшуюся в полёте часть "боинга"

Отлетевшую от самолёта Alaska Airlines часть фюзеляжа житель американского Портленда нашёл на своём заднем дворе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Накануне федеральные следователи попросили жителей США помочь с поисками фрагментов воздушного судна. Откликнулся школьный учитель по имени Боб. Он обнаружил вылетевшую из фюзеляжа дверцу на заднем дворе собственного дома. В NTSB уточнили, что найденная деталь позволит специалистам установить причины произошедшего с самолётом.

Напомним, авария случилась в субботу, 6 января. Boeing 737 MAX 9, находясь на высоте пять тысяч метров, потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Кроме того, на ближайших к оторванной дверной заглушке сиденьях ветром сдуло подголовники, а у одного — спинку. В тот момент на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них, к счастью, не пострадал. После случившегося в США, Европе и Турции временно отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX 9.