Погибший в авиакатастрофе Кристиан Оливер перед смертью передал "привет из рая"
Последний пост погибшего актёра Кристиана Оливера. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianoliverofficia
Разбившийся в авиакатастрофе голливудский актёр Кристиан Оливер незадолго до своей гибели поприветствовал подписчиков "из рая".
"Привет откуда-то из рая! К общности и любви... В 2024 году мы к ней придём!" — написал он в соцсети, опубликовав фото с пляжа.
Напомним, в четверг, 4 января, актёр Кристиан Оливер, две его дочери 10 и 12 лет и пилот погибли при крушении частного самолёта на Карибах. Артист известен по фильмам "Спиди-гонщик", "Валькирия" и сериалам "Спецотряд "Кобра", "Восьмое чувство".