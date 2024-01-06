Погибший в авиакатастрофе Кристиан Оливер перед смертью передал "привет из рая"

Разбившийся в авиакатастрофе голливудский актёр Кристиан Оливер незадолго до своей гибели поприветствовал подписчиков "из рая".

"Привет откуда-то из рая! К общности и любви... В 2024 году мы к ней придём!" — написал он в соцсети, опубликовав фото с пляжа.