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6 января, 03:09

Погибший в авиакатастрофе Кристиан Оливер перед смертью передал "привет из рая"

Последний пост погибшего актёра Кристиана Оливера. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianoliverofficia

Последний пост погибшего актёра Кристиана Оливера. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianoliverofficia

Разбившийся в авиакатастрофе голливудский актёр Кристиан Оливер незадолго до своей гибели поприветствовал подписчиков "из рая".

"Привет откуда-то из рая! К общности и любви... В 2024 году мы к ней придём!" — написал он в соцсети, опубликовав фото с пляжа.

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Напомним, в четверг, 4 января, актёр Кристиан Оливер, две его дочери 10 и 12 лет и пилот погибли при крушении частного самолёта на Карибах. Артист известен по фильмам "Спиди-гонщик", "Валькирия" и сериалам "Спецотряд "Кобра", "Восьмое чувство".

Лариса Сафронова
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