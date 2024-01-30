Регион

Уведомления отключены

30 января, 11:57

У самолёта UTair во время перелёта из Уфы в Москву отказал автопилот

У самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Уфа – Москва прямо в полёте отказал автопилот. Об этом рассказал телеграм-канал Aviaincident.

"Экипаж воздушного судна доложил о том, что не удаётся подключить автопилот и обеспечить RVSM. Борт всё же проследовал до пункта назначения – аэропорта Внуково. Сигналы бедствия и срочности объявлены не были", — говорится в сообщении.

У самолёта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки в небе над Новосибирском
У самолёта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки в небе над Новосибирском

А ранее Лайф писал, что у самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Москва – Когалым отказал один из двигателей. Борт запросил вынужденную посадку в Сургуте. В момент ЧП на борту находилось 96 пассажиров, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • utair
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров