У самолёта UTair во время перелёта из Уфы в Москву отказал автопилот

У самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Уфа – Москва прямо в полёте отказал автопилот. Об этом рассказал телеграм-канал Aviaincident.

"Экипаж воздушного судна доложил о том, что не удаётся подключить автопилот и обеспечить RVSM. Борт всё же проследовал до пункта назначения – аэропорта Внуково. Сигналы бедствия и срочности объявлены не были", — говорится в сообщении.