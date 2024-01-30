У самолёта UTair во время перелёта из Уфы в Москву отказал автопилот
У самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Уфа – Москва прямо в полёте отказал автопилот. Об этом рассказал телеграм-канал Aviaincident.
"Экипаж воздушного судна доложил о том, что не удаётся подключить автопилот и обеспечить RVSM. Борт всё же проследовал до пункта назначения – аэропорта Внуково. Сигналы бедствия и срочности объявлены не были", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф писал, что у самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Москва – Когалым отказал один из двигателей. Борт запросил вынужденную посадку в Сургуте. В момент ЧП на борту находилось 96 пассажиров, никто не пострадал.
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