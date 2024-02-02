Как понять, что он в вас влюблён: признаки сердечной лихорадки каждого знака зодиака

Как понять, что он в вас влюблён? Вопрос, который волнует многих. Но не беспокойтесь, в этом материале вы найдёте ответ! Единственное условие — знать, какого знака зодиака ухажёр. Рассказываем, чего ожидать от отношений с каждым из представителей зодиакального круга.

Знак зодиака Овен (21 марта —19 апреля)

Как влияет знак зодиака на способ проявления любви? Фото © Shutterstock

Овны в любви — настоящие бойцы. Они готовы покорять сердца своих избранниц, как средневековые рыцари. Не удивляйтесь, если ваш мужчина этого знака зодиака предложит прогулку на конях или решит продемонстрировать свою силу, подняв вас на руки прямо в супермаркете. Люди знака зодиака Овен влюбляются всегда "на полную катушку".

Знак зодиака Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы, как настоящие земные знаки зодиака, ценят стабильность и комфорт. Они не будут с вами играть в "кошки мышки", но зато могут устроить романтический ужин при свечах, где каждое блюдо будет подобрано с особой тщательностью. И не удивляйтесь, если после третьего свидания ухажёр, кто по гороскопу Телец, начнёт планировать совместное будущее. У них всё серьёзно!

Знак зодиака Близнецы (21 мая — 20 июня)

Влюблённость по звёздам: что ожидать от каждого знака в любви? Фото © Shutterstock

Ах, эти Близнецы! С ними никогда не бывает скучно. Они могут говорить часами, создавая вокруг себя ауру интриги. Влюбленный представитель знака зодиака Близнецы превращается в настоящего шоумена. Только будьте готовы, что ваши отношения станут похожи на калейдоскоп – сегодня вы в роли Ромео и Джульетты, а завтра – уже в "Игре престолов".

Знак зодиака Рак (21 июня — 22 июля)

Раки — самые заботливые партнёры. Они создадут вокруг вас атмосферу тепла и уюта, словно вы оказались в самом уютном кафе Парижа. Влюблённый человек знака зодиака Рак всегда спросит, как прошёл ваш день, и предложит чашку горячего какао, если на улице дождь. Но будьте осторожны: их забота иногда может перерасти в чрезмерную опеку.

Знак зодиака Лев (23 июля — 22 августа)

Львы в отношениях – настоящие короли джунглей. Они любят блистать и быть в центре внимания. Если встречаетесь с представителем этого знака зодиака, будьте готовы к тому, что каждое ваше свидание будет похоже на церемонию вручения "Оскара". Шикарные наряды, дорогие рестораны и вечеринки — всё это о Львах. Но помните, в душе они — большие дети, которым нужна ласка и восхищение.

Знак зодиака Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди, кто по гороскопу Девы, — практичные и организованные. Влюблённый представитель этого земного знака зодиака захочет знать всё о вашем самочувствии и даже может составить план здорового питания. Не удивляйтесь, если свидания будут спланированы по минутам, – это только показывает, насколько вы важны для них.

Знак зодиака Весы (23 сентября — 22 октября)

Какие особенности проявляются в любви у разных знаков зодиака? Фото © Shutterstock

Люди знака зодиака Весы стремятся к гармонии и красоте во всём, поэтому их попытки устроить идеальное свидание могут конкурировать с режиссёрскими работами Голливуда. Ждите романтические прогулки под луной, стихи, написанные специально для вас, и, конечно же, элегантные комплименты. Но не забывайте, что люди со знаком зодиака Весы тяжело принимают решения, так что выбор места для свидания может занять некоторое время.

Знак зодиака Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Настоящие магниты страсти! Их харизма и таинственность могут оставить вас без дыхания. Влюбленный представитель знака зодиака Скорпион будет окружать заботой и вниманием, но будьте готовы к ревности. Эти личности любят всё или ничего, так что ваши отношения будут наполнены глубокими эмоциями и, возможно, драматическими моментами.

Знак зодиака Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы — свободолюбивые исследователи. Влюблённый человек этого знака зодиака заберёт вас в авантюрное путешествие, где каждый день будет полон новых открытий. Они любят философские разговоры и спонтанные решения. Но помните, что Стрельцам нужно пространство и свобода, так что не пытайтесь их слишком ограничивать.

Знак зодиака Козерог (22 декабря — 19 января)

Как распознать, что парень влюблён, исходя из его знака зодиака? Фото © Shutterstock

Символ надёжности и стабильности. Человек со знаком зодиака Козерог в любви будет планировать совместное будущее, как генерал стратегическую операцию. Они могут показаться немного сдержанными, но за этим скрывается глубокая преданность и желание построить крепкие отношения.

Знак зодиака Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи — настоящие инноваторы любви. Они всегда найдут необычный способ выразить свои чувства. С ними вы можете оказаться, например, на выставке современного искусства вместо традиционного кинотеатра. Личности, кто по гороскопу Водолей, ценят интеллектуальное общение и ненавязчивость. Так что не стоит давить, если хотите сохранить гармонию в отношениях.

Знак зодиака Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как понять, что он влюблён? Признаки для каждого знака зодиака. Фото © Shutterstock

"Москве 24" астролог Ольга Сохолтуева рассказала и про Рыб — мечтателей и романтиков. Влюблённые представители этого знака зодиака окружат вас тонкой атмосферой чувственности и нежности. Они могут не быть мастерами больших жестов, но их творческий подход к выражению любви заставит ваше сердце таять. Только будьте осторожны: Рыбы чувствительны и легкоранимы, так что тщательно подбирайте каждое слово, иначе без скандала не обойдётся.