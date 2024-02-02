Грабежи и пожары: Ясновидящая предостерегла от покупки квартир с несчастливыми номерами

Номер квартиры, подъезда, этажа или дома может заранее определить, как сложится жизнь их жильцов. Об этом газете "Вечерняя Москва" сообщила ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

Определить правильную энергетику можно, используя несколько подходов. Один из них — сложение номера квартиры или дома до одной цифры. Например, если номер 138, нужно сложить единицу, тройку и восьмёрку. Получится 12. Теперь нужно сложить единицу и двойку, получится 3. Также можно суммировать номер дома, подъезда, этажа и квартиры.

У букв тоже есть цифровые значения: 1 — а, и, с; 2 — б, т; 3 — в, к, у; 4 — г, л, ф, э; 5 — д, м, х, ю; 6 — е, н, ц, я; 7 — о, ч; 8 — ж, п, ш; 9 — з, р, щ. Именно итоговое число станет ответом на вопрос, подходит ли вам для жилья данная квартира или дом.

1 — Жильё для творческих, амбициозных людей, которые фонтанируют идеями, легко решают житейские задачи. 2 — Здесь хорошо жить молодожёнам с детьми. 3 — Здесь все вопросы будут решаться быстро, главное успевать реагировать. 4 — В этом месте хорошо жить путешественникам. Цифра защищает дом от чужаков. 5 — Место благоволит людям, работающим в научной и образовательной сферах.

6 — Хорошая цифра, чтобы собирать друзей и родных. 7 — Подойдёт тем, кто хочет идти в ногу со временем и развитием технологий. 8 — Цифра создаст комфортные условия для тех, кто любит сидеть дома и наводить уют. 9 — Может ощущаться присутствие потусторонних сил, особенно при частых конфликтах.

Количество цифр в номере тоже имеет значение. Один символ, например № 5 или № 3, означает, что в жизни нужно будет столкнуться с большим числом проблем. При этом владелец жилья всегда найдёт силы на их решение.

Две цифры (от 11 до 99) удерживают почти безопасное поле. В жилье будет комфортно, если в нём будут сохраняться чистота, порядок и доверие между родными. О доме нужно заботиться как о себе: проветривать, не накапливать мусор, остерегаться людей с плохой энергетикой.

Три символа подкрепляют и усиливают взгляды на мир. Человек может быть более ранимым, острее реагировать на слова. Баланс нужно сохранять через психологические разгрузки и спорт. Лучше усилить жильё современными устройствами безопасности.

При толковании можно опускать 0, ведь это нейтральный знак. То есть, например, число 104 нужно рассматривать как 1 и 4. Наиболее негативная энергетика у жилья с цифрами 1, 3, 6, 8, 9 в разных комбинациях.

Квартиры с номерами 33, 13, 131, 313 и 666 опасны. В них чаще случаются грабежи и возгорания. А позитивные номера — 7, 5, 4, 2. Там меньше шансов столкнуться с конфликтными соседями, проблемами с ЖКХ или оформлением документов.